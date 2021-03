Jamel Debbouze : Mélissa Theuriau avait pour interdiction de l'approcher le jour de leur rencontre !

Elle n'était pas venue pour trouver l'amour, mais que voulez-vous ? Le destin réserve parfois bien des surprises. En 2007, Mélissa Theuriau avait été envoyée sur le plateau de tournage du film Astérix aux Jeux Olympiques, par M6, pour l'émission Zone Interdite. Et en parlant d'interdiction, la journaliste avait justement reçu de curieuses directives : elle devait rester à distance de certains membres de l'équipe.... dont le futur père de ses enfants. "On m'avait dit : 'Attention, il y a deux personnes que tu n'approches pas, c'est Jamel Debbouze qui ne supportera pas d'être embêté et Gérard Depardieu', expliquait-elle dans Vivement Dimanche en 2015. Et moi, j'ai obéi sagement. Donc dès que je le voyais, je m'écartais un peu."

À ce moment-là, ma vie a basculé

La distance qui leur était imposée n'a pas empêché ces deux-là de fondre d'amour. En tentant de regarder Mélissa Theuriau, en toute discrétion, Jamel Debbouze avait dégainé un numéro du journal Le Monde... en le tenant l'envers. Une maladresse qui a fait craquer la jeune femme. "Elle était là car elle faisait un sujet, rappelait-il à Michel Drucker. Effectivement, à ce moment-là, ma vie a basculé. Quasiment tout de suite." Quelques mois plus tard, les tourtereaux se mariaient au domaine de l'abbaye des Vaux de Cernay, à Cernay-la-Ville, le 7 mai 2008 précisément. Ils ont concrétisé leur amour à deux reprises en accueillant deux enfants : Léon Ali le 3 décembre 2008 et Lila Fatima le 28 septembre 2011.

Tu n'as pas à avoir honte de toi, j'aime tout chez toi

Un petit complexe aurait bien pu, pourtant, tout ruiner entre eux. Jamel Debbouze ne supporte pas ses pieds et tentait tant bien que mal de camoufler le bas de son corps dès qu'il croisait Mélissa Theuriau, au début de leur relation. "C'est pas des pieds que j'ai... c'est un mélange de plein de choses, regrettait l'humoriste sur France Inter, dans La bande originale. La première fois que j'ai rencontré Mélissa j'avais des sandales... Il y a des trucs qu'on n'aime pas chez nous, moi je n'aime pas mes pieds. Et quand je l'ai vue, j'étais tellement impressionné par elle que je ne voulais pas qu'elle voit mes pieds. Elle a remarqué que je n'étais pas à l'aise, donc la première fois j'ai dû me cacher. C'est ce qui nous a rapproché. Elle m'a dit 'Tu n'as pas à avoir honte de toi, j'aime tout chez toi'".