Jamel Debbouze a tenté de cacher un gros complexe physique à Mélissa Theuriau

Ah, l'amour, les hésitations romantiques, les premiers sentiments... Alors qu'il venait de rencontrer la divine Mélissa Theuriau, Jamel Debbouze a tenté de lui cacher un petit défaut physique pour être sûr qu'elle tombe sous son charme. C'est ce qui a été révélé le mercredi 2 octobre 2019 sur les ondes de France Inter, dans La bande originale... mais pas par lui ! C'est Tom Villa qui a craché le morceau : "Ses pieds !" a-t-il dénoncé. "C'est pas des pieds que j'ai... c'est un mélange de plein de choses, s'est alors justifié l'humoriste. La première fois que j'ai rencontré Melissa j'avais des sandales... Il y a des trucs qu'on n'aime pas chez nous, moi je n'aime pas mes pieds."

C'est pourtant cette soudaine timidité qui aura fait flamber le coeur de Mélissa Theuriau, en ce mois de janvier 2007. En comprenant que Jamel Debbouze n'était pas très confiant face à elle, l'animatrice a tenu à le rassurer comme elle le pouvait. "Quand je l'ai vue, j'étais tellement impressionné par elle que je ne voulais pas qu'elle voit mes pieds, s'est souvenu le comédien de 44 ans auprès de Nagui. Elle a remarqué que je n'étais pas à l'aise, donc la première fois j'ai dû me cacher. C'est ce qui nous a rapproché. Elle m'a dit 'Tu n'as pas à avoir honte de toi, j'aime tout chez toi'".

C'est une mère hors pair

Comme quoi, tout est bien qui finit bien. Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau se sont mariés le 7 mai 2008 au domaine de l'abbaye des Vaux de Cernay, à Cernay-la-Ville. Heureux en ménage, ils ont eu ensemble deux enfants : Léon Ali le 3 décembre 2008 et Lila Fatima le 28 septembre 2011. "C'est une mère hors pair, se réjouissait l'acteur sur le plateau de C à Vous. Avec elle, on essaye de donner des valeurs à nos enfants qui vont leur permettre plus tard d'aborder le monde. C'est de plus en plus compliqué." Véritable pilier, nul doute que Mélissa Theuriau restera à ses côtés... si toutefois il commence à perdre pied.