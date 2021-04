Mélissa Theuriau : Maman cash (et réaliste) avec son fils Léon, qui veut devenir footballeur...

Léon aura 13 ans le 3 décembre 2021. Actuellement en sport études, le grand frère de Lila (9 ans) pourrait alors intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain, centre d'où sont sortis le défenseur Mamadou Sakho (désormais à Crystal Palace), Presnel Kimpembé ou encore Adrien Rabiot (aujourd'hui à la Juventus Turin).

Kylian Mbappé, lui, a été formé à Monaco. Il fait aujourd'hui le bonheur du PSG et de leurs supporters, dont fait partie Léon. L'attaquant français de 21 ans s'est encore brillamment distingué dimanche dernier lors de PSG - Saint-Étienne. Auteur de deux buts, il a aidé Paris à s'imposer et à mettre la pression sur Lille, toujours premier du championnat mais plus que jamais talonné par ses poursuivants (que sont le PSG, Monaco et Lyon).

La famille Debbouze est toujours en deuil. Elle a récemment inhumé le père de Jamel, Ahmed Touzani, décédé "d'une maladie fulgurante" à l'âge de 71 ans. Ses obsèques ont eu lieu à Marrakech dans la journée du dimanche 14 mars 2021.