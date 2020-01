Kylian Mbappé, Romain Duris, Neymar, Shy'm... Fans de la NBA à Paris

La Fashion Week terminée, Paris vibre pour un autre événement ! La NBA a fait vibrer la Ville lumière, le temps d'un match exceptionnel. Plus question de frontrow (premier rang des défilés de mode) : les stars ont suivi la rencontre courtside. Kylian Mbappé, Neymar, Shy'm et bien d'autres étaient au plus près des joueurs...

C'est à l'AccorHotels Arena, Boulevard de Bercy dans le 12e arrondissement, que le show a eu lieu ! Vendredi 24 janvier, les Milwaukee Bucks menés par Giannis Antetokounmpo et les Charlotte Hornets, chers à leur co-propriétaire Michael Jordan, se sont affrontés en match de saison régulière. De nombreuses personnalités ont assisté à ce choc.

Parmi elles, figuraient les joueurs du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, Neymar Jr, Mauro Icardi, Marco Verratti, Thiago Silva et Marquinhos.