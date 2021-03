Jamel Debbouze en deuil : son tendre hommage à son père, les mots touchants de Mélissa Theuriau

La famille Debbouze est en deuil... Le 14 mars 2021, Jamel Debbouze a fait ses adieux à son père, Ahmed Touzani, décédé le week-end dernier "d'une maladie fulgurante", à l'âge de 71 ans. Suite aux obsèques qui se sont tenues à Marrakech dimanche, l'humoriste s'est saisi de son compte Instagram pour lui rendre un tendre hommage en image.

"Paix à ton âme Papa. Merci pour tout. On ne t'oubliera jamais", a simplement écrit le fondateur du Jamel Comedy Club, en légende d'une photo mettant en avant ses parents. Lundi également, son épouse Mélissa Theuriau a elle aussi rendu hommage à son défunt beau-père sur le réseau social en témoignant : "Repose en paix ba et veille sur mima. Tes enfants et petits enfants ne t'oublieront jamais." Ahmed Touzani laisse derrière lui son célèbre fils aîné, mais également ses trois frères, Mohamed, Karim et Rashid, ainsi que leurs deux soeurs Hayat et Nawel. Sur Instagram toujours, cette dernière a pour sa part écrit : "Papa, tu laisses un grand vide dans notre vie, mais sache qu'il y aura toujours une place pour toi dans mon coeur. Je t'aime plus que tout Papa, repose en paix."

Ahmed Touzani était également grand-père, notamment de Léon et Lila (12 et 9 ans), les enfants que Jamel Debbouze partage avec Mélissa Theuriau. L'acteur star du film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre a reçu de nombreux messages de condoléances suite à sa publication Instagram. Arthur, Emma de Caunes, Black M, Juliette Binoche, Kev Adams, Leïla Bekhti, Jarry, Kilian Mbappé, Adèle Exarchopoulos... Tous lui ont apporté leur soutien à distance.