"On s'y oppose" : Ce que Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze refusent à leur fils Léon

Léon et Lila, les enfants de Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze, ne loupent pas un passage de papa ou maman à la télévision. A l'inverse, les parents surveillent aussi de près ce qu'il se passe dans la vie de chacun, à la maison comme ailleurs. Ce qui leur permet de les protéger de tous les dangers... mais peut, parfois, être source de conflit. L'aîné du clan ayant 13 ans, et étant donc officiellement un adolescent, il développe, sans grande surprise, un attrait fort pour tous les écrans et notamment les réseaux sociaux, sur lesquels il n'a pas le droit de s'inscrire.

"Ils n'ont pas l'âge, explique simplement Mélissa Theuriau dans le Buzz TV du journal Le Figaro. Mais j'ai un ado de 13 ans qui commence à avoir très envie d'avoir des réseaux sociaux et on y est opposé pour l'instant. On essaye de résister. Après, ça fait aussi partie d'un mode de fonctionnement, d'échange et de sociabilité entre jeunes donc il faut toujours trouver l'équilibre entre ne pas les isoler complètement et regarder, avoir un oeil sur ce qu'ils font." Pour l'heure, la productrice brave les desiderata de son fils, avec le soutien de son compagnon, et refuse les Snapchat et autres TikTok. Mais viendra l'heure, tôt ou tard, où il faudra flancher.