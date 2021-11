Jamel Debbouze et ses enfants en admiration devant Mélissa Theuriau : "Qu'est-ce que je l'aime !"

Elle fait la fierté de la famille ! Le lundi 15 novembre 2021, France 2 proposait le film documentaire Mes premiers pas d'éducateur, réalisé par Ketty Rios Palma et produit par Melissa Theuriau. De quoi donner un large sourire à son époux, Jamel Debbouze, et à leurs deux enfants, Léon, 12 ans et Lila, 10 ans, vissés devant leur poste de télévision. L'heure de diffusion était sans doute tardive pour eux, qui auraient dû attendre la troisième partie de soirée, mais ils ont bien regardé maman en faire la promotion, sur France 5, lors de son passage dans l'émission C à Vous.

Sur son compte Instagram, Jamel Debbouze a documenté cette scène d'une mignonnerie incroyable. Dans la courte vidéo partagée par le comédien, on aperçoit effectivement Léon et Lila installés face au petit écran, en plein discours de Melissa Theuriau. "Qu'est-ce que je l'aime, écrit-il admiratif. Regardez ce sublime film Mes premiers pas d'éducateur ce soir à 23h40 sur France 2." Avec Ketty Rios Palma, Melissa Theuriau a suivi Hannah, Laure, Halima et Adrien, de jeunes étudiants à l'Institut Régional du Travail Social de Pari qui souhaitent devenir éducateurs pour venir en aide aux exclus. Etiez-vous au rendez-vous ?

Je ne reviendrai pas en arrière

Voilà plusieurs années que Mélissa Theuriau est passée derrière les caméras en devenant productrice, et non plus animatrice. La reverra-t-on un jour retrouver ses premières amours ? Peu de chance. "Je ne reviendrai pas en arrière, a-t-elle, en tout cas, affirmé auprès de Télé Loisirs. Il y a plus de dix ans, j'ai eu envie de mettre en lumière des sujets que je trouvais important de défendre, d'éclairer. J'ai voulu ouvrir cette fenêtre de liberté. Je ne m'en lasse pas." Elle aurait d'ailleurs en projet de mettre en lumière les clandestins qui font "tourner l'économie française" en acceptant des postes qui seraient inoccupés sans eux, dans un nouveau projet en collaboration avec des professionnels du journal Le Monde. Prochainement sur nos écrans...