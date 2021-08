Jamel Debbouze fier de ses enfants franco-marocains : rares confidences sur Léon et Lila

A défaut de montrer leurs visages sur les réseaux sociaux, Jamel Debbouze évoque volontiers ses deux enfants en interview. Le temps d'un entretien avec "son pote" Patrick Sébastien, pour le deuxième numéro de son magazine Jeux vous aime, l'humoriste et comédien est revenu sur la double culture dans laquelle grandissent Léon et Lila (12 et 9 ans), les enfants nés de son mariage avec Mélissa Theuriau.

"Ils vivent en France, ils habitent dans le centre de Paris, ils ont cette chance incroyable d'avoir accès à la culture. Ils baignent vraiment dans les deux mondes, a-t-il d'abord expliqué. Quand on va chez ma mère, il y a des traditions qui ne bougent pas, à commencer par la gastronomie, le pain, les plats, les fêtes." Une mère dont il s'est certainement d'autant plus rapproché depuis le décès de son père Ahmed, survenu en mars dernier. Pour le fondateur du Jamel Comedy Club, être franco-marocain est en tout cas "un grand luxe" qui lui permet de "puiser dans ces deux cultures".

Le comédien de 46 ans porte un regard plutôt optimiste sur l'avenir de Léon et Lila : "Nos enfants vont faire cent fois mieux que nous. Chaque génération a balayé celle d'avant", a-t-il ajouté. "Mon fils est convaincu qu'il va vivre jusqu'à 200 ans. Ce n'est pas complètement faux car ils vont découvrir plein de choses." Un fils qui, pour le moment, se rêve footballeur. Fan absolu de Kylian Mbappé, il est déjà en sports études et joue au PSG : "Léon Debbouze ! Parc des Princes ! En finale de la Coupe du monde ! Sérieusement, humoriste ou footballeur, je suis fier du moment qu'il kiffe sa vie. Je dis toujours à mes enfants : 'Faites ce que vous voulez mais faites-le au mieux !'"