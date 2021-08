Jamel Debbouze et la mort récente de son père : sa soeur Nawel raconte le douloureux manque

La douleur est encore vive et, pour cause, elle est récente. En mars 2021, Jamel Debbouze avait le coeur lourd en apprenant la disparition de son papa Ahmed Touzani, mort après avoir lutté contre la maladie. L'artiste lui avait rendu hommage publiquement avec quelques mots mais, dans le privé, nul doute que son chagrin était immense. Sa soeur a donné quelques nouvelles sur le deuil qui a frappé sa famille.

C'est dans la story de son compte Instagram, lundi 16 août 2021, que Nawel Debbouze a répondu à des questions de followers. Et, alors que l'un d'entre eux lui a demandé si leur mère se sentait seule depuis le décès de son mari et si le clan arrivait à gérer cette épreuve, elle a répondu avec franchise. "Oh que oui ! On ne l'a laisse jamais seule mais c'est toujours une épreuve difficile de perdre un parent. Paix à son âme. Il nous manque tellement. Profitez de vos parents si vous en avez la possibilité", a-t-elle relaté.

Nawel Debbouze essaye donc avec ses frères, Jamel mais aussi Mohamed, Hayat, Karim et Rashid, de se relayer auprès de leur maman Fatima ; Debbouze est son nom de famille à elle, celui que ses enfants ont pris. "Aujourd'hui, Mme Debbouze vit dans un pavillon coquet, offert par son fils, à Elancourt (Yvelines)", relatait le journal Le Parisien en 2012, lors d'une rencontre avec Jamel pour le documentaire L'Entrée des Trappistes. Mais il n'est pas rare qu'elle se rende à Paris, dans le centre où réside son illustre fils avec sa femme Melissa Theuriau, pour s'occuper de ses petits-enfants Léon (12) et Lila (10 ans).

Quant à Nawel, la jeune femme de 32 ans qui a grandi à Trappes et semble aujourd'hui naviguer entre Marrakech et Bruxelles, doit toutefois jongler avec sa propre vie. En effet, elle est mannequin et créatrice, notamment de sacs. Une activité cependant en suspens pour le moment comme elle l'a expliqué en story pour cause de pandémie de coronavirus et de difficultés à maintenir ce business. En outre, elle s'est fiancée à l'homme d'affaires Fouad Ben Kouider et espère bien pouvoir l'épouser civilement - il y a déjà eu une cérémonie religieuse - prochainement.