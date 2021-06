Nawel Debbouze fiancée : la petite soeur de Jamel va se marier !

Par le passé, Nawel Debbouze avait déjà fait de belles déclarations à l'élu de son coeur. "Tu m'inspires, me fascines, me rends joyeuse. Mon bonheur dans ce monde c'est d'être dans tes bras, Je t'aime infiniment...", indiquait-elle depuis le soleil des îles grecques. Après un si beau voyage et un arrêt remarqué à Monaco, on se demande déjà quelle va être la prochaine destination des futurs mariés. Doit-on rêver d'un mariage célébré aux quatre coins du monde ? L'avenir le dira.

La petite soeur de Jamel Debbouze s'apprête donc à devenir Me Ben Kouider. Agent de footballeurs, spécialiste en nutrition, relations presse, gestion de patrimoine et même en comptabilité, Fouad Ben Kouider est un véritable couteau suisse qui ne peut être qu'un atout de taille dans les futurs projets de Nawel Debbouze. Un joli couple.