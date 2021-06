Jamel Debbouze : sa soeur Nawel en couple avec un homme d'affaire, leur belle idylle

Une belle complicité qui transparait dans les dernières photos du couple. Nawel Debbouze et Fouad Ben Kouider ont profité de vacances ensoleillées du côté de Santorin, en Grèce. L'occasion de tisser des liens indéfectibles près de cette mer azur, à bord d'un bateau privé. "Tu m'inspires, me fascines, me rends joyeuse. Mon bonheur dans ce monde c'est d'être dans tes bras, Je t'aime infiniment...", a écrit la soeur de l'humoriste sur Instagram il y a cinq jours. Rachel Legrain-Trapani, Kenza Farah, Hélène Sy, Yasmine Ammari et d'autres personnalités ont adressé tous leurs voeux de bonheur au couple.

Nawel Debbouze semble enfin avoir trouvé quelqu'un avec au moins autant d'ambition qu'elle. Sur Instagram, Fouad Ben Kouider se décrit comme "FIFA Agent and owner of Ben Kouider Group". Sur son site, il détaille la dizaine d'athlètes dont il gère la carrière, tout comme ses nombreuses compétences : en nutrition, ostéopathie, relations presse, plans de retraite, investissements immobiliers, en droit, gestion de patrimoine, philanthropie et même en comptabilité.