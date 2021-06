Diaporama Nawel Debbouze fiancée : la petite soeur de Jamel va se marier !

1 / 13 Nawel Debbouze fiancée : la petite soeur de Jamel va se marier !

2 / 13 Nawel Debbouze et son compagnon Fouad Ben Kouider sur Instagram.

3 / 13 Nawel Debbouze - R.Redford reçoit le prix d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière au 18ème Festival International du Film de Marrakech le 06 décembre 2019. ©Romual Maigneux / Bestimage

4 / 13 Nawel Debbouze et son compagnon Fouad Ben Kouider sur Instagram.

5 / 13 Omar Sy, Jamel Debbouze et sa femme Mélissa Theuriau, Nawel Debbouze (soeur de Jamel Debbouze) - Avant première du film "Demain tout commence" au Grand Rex à Paris le 28 novembre 2016. © Coadic Guirec/Bestimage

6 / 13 Nawel Debbouze (robe Christophe Guillarmé, bijoux Helena Joy) au photocall de la cérémonie d'ouverture de la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), le 29 novembre 2019. © Romuald Meigneux/Bestimage

7 / 13 Nawel Debbouze à la projection du film "It Must Be Heaven" lors de la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), le 4 décembre 2019. © Romuald Meigneux/Bestimage

8 / 13 Nawel Debbouze à la projection du film "It Must Be Heaven" lors de la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), le 4 décembre 2019. © Romuald Meigneux/Bestimage

9 / 13 Nawel Debbouze à la projection du film "It Must Be Heaven" lors de la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), le 4 décembre 2019. © Romuald Meigneux/Bestimage

10 / 13 Nawel Debbouze - R.Redford reçoit le prix d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière au 18ème Festival International du Film de Marrakech le 06 décembre 2019. ©Romual Maigneux / Bestimage

11 / 13 Nawel Debbouze - Cérémonie de clôture du 18ème Festival International du Film de Marrakech le 7 décembre 2019. ©Romual Maigneux / Bestimage

12 / 13 Nawel Debbouze (robe Christophe Guillarmé, bijoux Helena Joy Paris) à la première du film "Noura Rêve" lors de la 18ème édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), le 30 novembre 2019. © Romuald Meigneux/Bestimage