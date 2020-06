Jamel Debbouze : La complicité de Mélissa et sa maman Fatima en image

D'ordinaire discret lorsqu'il s'agit de sa vie de famille, Jamel Debbouze a fait une exception en ce 7 juin 2020, jour de la fête des Mères. L'humoriste s'est en effet saisi de son compte Instagram pour partager une photo personnelle avec ses nombreux abonnés. Un cliché qui met en avant la complicité qui lie sa maman Fatima et son épouse Mélissa Theuriau.

"A ma mère et ma femme et à toutes les mamans. MERCI POUR TOUT. Bonne fête", a indiqué le comédien et producteur de 44 ans en légende de sa publication. A l'image, sa mère apparaît au côté de sa femme, âgée de 41 ans. Cela fait maintenant douze ans que la journaliste a épousé l'humoriste et rejoint le clan Debbouze. Ensemble, Mélissa Theuriau et Jamel ont un garçon et une fille, Léon (11 ans) et Lila (8 ans). Mais rares sont les apparitions des deux enfants sur le compte Instagram de leur célèbre papa.