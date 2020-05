Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau: 12 ans d'amour, rares photos de leur mariage

Leurs sentiments ne cesseront jamais de grandir. Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau se consument d'amour l'un pour l'autre depuis plus de dix ans... Douze, précisément. C'est ce qu'a rappelé l'humoriste de 44 ans sur son compte Instagram, le 7 mai 2008, puisqu'il s'agissait d'une occasion très spéciale. Le même jour, en 2008, les amoureux se disaient "oui" au domaine de l'abbaye des Vaux de Cernay, à Cernay-la-Ville dans les Yvelines, devant le père Guy Gilbert. "C'était hier, se souvient-il avec émotion. Et aujourd'hui, je t'aime comme jamais. Merci ma chérie."

Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau célèbrent leurs noces de soie en d'étranges circonstances. On ignore si les amoureux se sont gâtés l'un l'autre en s'offrant de la literie grand luxe pour le confinement, mais le comédien a fait un joli cadeau à tous les internautes qui le suivent : un diaporama de photographies, souvenirs de leur mariage. Des images intimes, privées, que nous n'avions encore jamais vues. Parents de deux enfants – Léon Ali, né le 3 décembre 2008, et Lila Fatima, qui a vu le jour le 28 septembre 2011 –, ils se sont rencontrés sur le tournage du film Astérix aux Jeux olympiques. Lui venait faire une petite apparition, elle était là en reportage. "Ma vie a basculé", racontera plus tard Jamel. Un coup du destin qui s'est transformé en coup de foudre.