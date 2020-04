Jamel Debbouze annonce l'annulation du Marrakech du rire

La Fashion Week, les Jeux olympiques, l'Eurovision, le Festival de Cannes... Le coronavirus a forcé le report ou l'annulation de nombreux événements. Le Marrakech du rire connaît le même sort. Jamel Debbouze a annoncé que le festival comique, prévu au mois de juin, n'aurait pas lieu.

Jamel Debbouze compte plus de 1,5 million de followers sur Instagram, à qui il a confirmé l'annulation du Marrakech du rire. L'acteur de 44 ans et créateur du festival a écrit : "On se faisait un immense plaisir de fêter avec vous la 10e édition du Marrakech du rire. Nous voulions en faire un moment extraordinaire. Vous le savez, ce festival me tient particulièrement à coeur, j'y mets depuis des années beaucoup d'énergie et de passion. Malheureusement, face à un trop grand nombre d'incertitudes liées à ce [sic] CONNARD-VIRUS et une impossibilité de préparer ce festival dans de bonnes conditions, c'est avec grand regret que nous sommes obligés d'annuler cette édition de juin 2020."

"J'ai une pensée particulière pour les équipes du MDR, pour tous les techniciens, les artistes, les partenaires et le public qui nous accompagnent depuis toutes ces années. Croyez-moi, nous nous retrouverons en juin 2021 et nous fêterons ENSEMBLE comme il se doit les 10 ANS du Marrakech du rire sur M6 et la fête sera encore plus belle. Prenez soin de vous et de vos proches. #restezchezvous", conclut le mari de la journaliste Mélissa Theuriau et papa de deux enfants (Léon et Lila, 11 et 8 ans).