Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau : Voeux avec les enfants et une danse de Lila

Quelques heures plus tard, Mélissa Theuriau s'est elle aussi emparée de son compte Instagram pour adresser ses meilleurs voeux. La journaliste de 41 ans n'a pas partagé une photo mais une vidéo mettant en scène sa fille Lila dansant sur LE tube de Noël de Mariah Carey, All I Want For Christmas - qui a une nouvelle fois permis à la diva américaine de caracoler en tête des charts et empocher un joli pactole. Comme toujours, le visage de Lila est soigneusement protégé, ici avec un filtre néon qui permet de ne dévoiler que sa silhouette. Si Mariah Carey cherche des danseuses pour l'année prochaine, Lila Debbouze a tous les talents nécessaires pour être recrutée.