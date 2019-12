Jamel Debbouze en famille : dans l'ambiance de Noël avec sa fille Lila

Jamel Debbouze a passé ces trois dernières années à proposer son spectacle Maintenant ou Jamel aux quatre coins de la France et bien plus loin encore. Le 1er décembre 2019, le célèbre humoriste et comédien de 44 ans a tiré sa révérence et entamé une pause bien méritée. Ces trois ans passés sur la route l'ont profondément fatigué. L'heure est maintenant venue de se reposer et de se ressourcer, et c'est ce que Jamel fait.

Dans la soirée du vendredi 6 décembre 2019, sa femme Mélissa Theuriau a publié une séquence intime dans ses stories Instagram, prise dans le cadre familial. Jamel y apparaît au pied d'un petit sapin, visiblement en train de le décorer avec sa fille Lila âgée de 8 ans. Comme toujours, le visage de la fillette est soigneusement protégé, sa maman l'a photographiée de dos, ses longs cheveux détachés. Les plus observateurs n'auront pas manqué de remarquer que Jamel Debbouze portait un accessoire parfaitement raccord avec l'ambiance : un serre-tête de renne. L'adorable séquence partagée par Mélissa Theuriau est accompagnée d'une musique tout autant de circonstance : l'incontournable All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.