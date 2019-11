Mélissa Theuriau, son couple avec Jamel Debbouze : "On se dispute beaucoup"

Ce n'est pas parce qu'on est heureux que ce n'est jamais la tempête à la maison. Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, d'apparence si paisibles, ont eux aussi leurs petits coups de sang. Sur le plateau de l'émission Je t'aime etc., la belle présentatrice a effectivement détaillé ce quotidien si secret qui est le leur. "C'est sain les disputes ! Nous on se dispute beaucoup, on se réconcilie vite donc c'est ce qui fait que les choses ne s'accumulent pas, a-t-elle expliqué le jeudi 31 octobre 2019. C'est d'arriver à se le dire rapidement et que l'un ou l'autre vienne." Voilà sans doute le secret de la longévité du couple.

Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze se sont mariés le 7 mai 2008 au domaine de l'abbaye des Vaux de Cernay, à Cernay-la-Ville (Yvelines). Ensemble, les amoureux ont eu deux enfants : Léon Ali, né le 3 décembre 2008, et Lila Fatima, qui a vu le jour le 28 septembre 2011. Si le temps semble figé dans ce bonheur si pur, la journaliste a pourtant évoqué, dans C à Vous, ses craintes vis-à-vis de son mari qui prend de l'âge : "Je trouve que dans le documentaire, il change physiquement et on se rend compte qu'il a bientôt 45 ans. Il y a une importance de faire du sport quand on fait ce métier. Tout de suite il va mieux et il retrouve une énergie qu'il était en train de perdre [...] Moi ça me fait peur les AVC dans leur métier. C'est ça que je redoute le plus."

La première fois, j'ai dû me cacher

Et dire que les tourtereaux ont bien failli ne jamais finir ensemble. Le jour où leurs chemins se sont croisés, l'humoriste était si gêné qu'il aurait bien pu ne pas adresser la parole à Mélissa Theuriau. Le problème ? Jamel Debbouze portait des sandales, or il est extrêmement complexé par ses pieds ! "Elle a remarqué que je n'étais pas à l'aise, racontait-il dans La bande originale. Donc la première fois j'ai dû me cacher. C'est ce qui nous a rapprochés. Elle m'a dit 'Tu n'as pas à avoir honte de toi, j'aime tout chez toi'." Si c'est pas mignon...