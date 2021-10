Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze amoureux : tendres câlins sur le bord de la Seine

Balade dominicale pour Mélissa Theuriau et son mari Jamel Debbouze. Le couple de personnalités a profité d'une sortie près des quais parisiens pour une séance photo avec le photographe de renom David Turnley, connu mondialement pour ses photos en noir et blanc. Vainqueur du prix Pulitzer et de la World Press Pictures of the year, à deux reprises, le professionnel est - notamment - l'auteur de la célèbre photo de Nelson Mandela en prison.

Changement de registre avec la journaliste et l'humoriste. Dimanche, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze portaient tous les deux des gavroches, irrésistibles hybrides entre une casquette et un béret, pour cette séance photo pas comme les autres. "Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau. Ce matin j'ai eu l'honneur de faire ces deux portraits de l'acteur franco-marocain, scénariste, producteur et réalisateur avec son épouse, une journaliste française, ancienne présentatrice de télévision et réalisatrice de documentaires, près de la Seine, dans le quartier de Notre Dame de Paris, le 24 octobre 2021", a légendé David Turnley. De quoi faire la fierté du couple parisien.