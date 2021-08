Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau comblés : câlin de vacances en tête-à-tête

Après 13 ans de mariage, Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau sont toujours aussi complices ! Alors qu'ils profitent de l'été dans le sud de la France, les amoureux ont une fois encore laissé voir la tendresse qui les unit, le temps d'une photo relayée sur les réseaux sociaux. L'occasion pour l'humoriste de 46 ans de déclarer sa flamme en musique.

Coucher de soleil sur la mer, peaux hâlées et larges sourires... A l'image, Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze apparaissent blottis l'un contre l'autre, en plein câlin estival (voir diaporama). "Ahh, the first, my last, my everything", chante Barry White en fond sonore. De son côté, le comédien et humoriste ajoute simplement : "Vive la vie." La vie semble douce en effet pour le couple, qui profite du climat méditerranéen depuis maintenant plusieurs semaines. Le 18 juillet déjà, le fondateur du Jamel Comedy Club avait relayé un selfie à deux pour les 43 ans de son épouse, célébrés en mer. Il l'avait alors surnommée "Benjamine Button", en référence au personnage de fiction Benjamin Button, elle qui semble épargnée par les signes de l'âge.

Quand il ne profite pas de balade en pleine nature avec sa moitié, le papa de Léon et Lila (12 et 9 ans) supervise et anime la 2e édition de La Villa Jamel Comedy Club, qui s'est tenue cet été dans les jardins de la Villa Rothschild de Cannes. L'humoriste était certainement ravi de vivre cet événement non loin de Mélissa Theuriau, lui qui a récemment confié à Nice-Matin à quel point les tournées loin des siens étaient difficiles à vivre : "Sortir de sa famille, ça coûte, ça crée des tensions, malgré tout. Tu n'es chez toi que deux jours par semaine. Tu quittes tout ça, tu pars comme un troubadour, corps et âme vers ton spectacle. Rien d'autre ne compte, avait-il expliqué dans un entretien paru le 31 juillet. Quand c'est fini, la vie reprend. Et ma chance, c'est que je préfère ma vie à mon métier. Même si je l'adore, qu'il me motive, me nourrit et m'a donné tout ce que j'ai. Mais honnêtement, je préfère être dans mon salon, avec ma famille."