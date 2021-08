Jamel Debbouze en tournée loin de Mélissa et des enfants, "ça coûte, ça crée des tensions"

Avec six spectacles en presque trente ans de carrière, Jamel Debbouze a été pas mal occupé. Toutes ces années sur les routes l'ont éloigné un temps de sa famille formée avec la journaliste Mélissa Theuriau. Depuis leur mariage en 2008, l'humoriste a dû quitter ses deux enfants : Léon (12) et Lila (10 ans) à plusieurs reprises. Aujourd'hui, le comique connait la valeur de ces jours manqués.

"Quand je n'ai pas faim, je ne mange pas. Je monte sur scène tous les six ou sept ans. C'est long, en vérité. Mais j'ai besoin d'être en jachère. Sortir de sa famille, ça coûte, ça crée des tensions, malgré tout. Tu n'es chez toi que deux jours par semaine. Tu quittes tout ça, tu pars comme un troubadour, corps et âme vers ton spectacle. Rien d'autre ne compte", a développé Jamel Debbouze auprès de Nice-Matin, dans un entretien paru le 31 juillet 2021.

Au final, Jamel Debbouze avoue préférer largement sa famille aux tournées des Zénith. "Quand c'est fini, la vie reprend. Et ma chance, c'est que je préfère ma vie à mon métier. Même si je l'adore, qu'il me motive, me nourrit et m'a donné tout ce que j'ai. Mais honnêtement, je préfère être dans mon salon, avec ma famille", admet-il.

Face à nos confrères, Jamel Debbouze a évoqué le bide de son spectacle Maintenant ou Jamel, retransmis en direct sur M6 en 2019. "Tu es moins bon quand tu as le sentiment de ne plus rien avoir à dire. Pas quand les réseaux sociaux le décident. Si ta salle répond moins, tu le sens. Si tu cherches, tu peines, c'est pareil. Le jour où ça m'arrivera... ça m'arrivera jamais, en fait. Parce que ça s'arrêtera au stylo. Il n'y aura pas de scène", a poursuivi l'humoriste.