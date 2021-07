Mélissa Theuriau en fête : baiser et mots d'amour de Jamel Debbouze, qui révèle un surnom flatteur

Le 18 juillet 2021 était un jour de fête pour Mélissa Theuriau ! La journaliste et productrice a en effet célébré ses 43 ans. Un anniversaire qu'elle a passé en compagnie de son célèbre époux Jamel Debbouze, autour d'un dîner romantique en mer. D'ordinaire discret sur sa vie privée, l'humoriste a tout de même partagé quelques extraits vidéos de cette soirée d'anniversaire avec sa "kryptonite" sur les réseaux sociaux.

Le temps d'une Story Instagram, le comédien de 46 ans a laissé voir la jolie surprise réservée à sa moitié : un dîner à bord d'un bateau avec fleurs, bougies et bouteille de vin bien fraîche. Jamel Debbouze a également partagé un rare selfie sur lequel il embrasse tendrement sa femme, tout sourire : "Mon AMOUR à vie... Je t'aime. Ma BENJAMINE BUTTON...", a-t-il écrit en légende du cliché, faisant ainsi référence au personnage de fiction Benjamin Button, qui naît vieux et rajeunit au fil de sa vie. Il faut dire que Mélissa Theuriau porte ses 43 ans avec éclat ! Aucune apparition en revanche de Léon et Lila (12 et 9 ans), les enfants du couple...

Le 18 juin dernier, c'était au tour de Jamel Debbouze de fêter son anniversaire en bonne compagnie. Mélissa Theuriau avait alors laissé voir le visage de Léon, apprenti footballeur du PSG, pour la première fois ! Avant ça, le 7 mai, l'humoriste et son épouse avaient célébré leurs 13 ans de mariage en affichant leur tendre complicité.