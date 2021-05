Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau en tête-à-tête : toujours aussi amoureux, ils fêtent leurs 13 ans

Interrogés en 2011 lors d'une interview croisée avec le magazine ELLE, le couple avait évoqué l'éducation multiculturelle de leur fils Léon. "Quand il va chez ma belle-mère, il baigne dans une culture musulmane. On lui parle arabe et ses grands-parents lui transmettent beaucoup de choses (...) Léon passe d'une famille à l'autre avec une facilité déconcertante. D'abord parce qu'elles s'entendent bien. Ses deux grand-mères viennent de l'emmener ensemble en vacances. Il sait profiter des deux univers sans se poser de questions. Il vit. Et il parle français, arabe et anglais parce qu'il a une nounou anglaise" confiait Melissa.

Pour rappel, les parents de Léon (né en 2008) et Lila (née en 2011) se sont rencontrés en 2006 lors d'un reportage de Melissa sur Jamel. Un an après leur rencontre, le couple se fiançait, avant de s'unir pour la vie l'année suivante.