Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze : Leurs enfants bien entourés pour la rentrée

Les vacances sont bel et bien terminées pour la petite famille, qui n'a pas manqué d'en partager quelques extraits sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Après avoir amusé ses fans avec une vidéo de sa fille en pleine chorégraphie TikTok sur la plage, Jamel Debbouze a lui aussi affiché sa complicité avec Lila le temps d'un gros câlin partagé par Mélissa Theuriau sur Instagram, le week-end dernier.

Les apparitions de Léon et Lila sur Instagram sont remarquées, car plutôt rares, de même que les confidences de leurs parents sur leur vie de couple, après douze ans de mariage. De passage dans l'émission Je t'aime etc. (France 2) en octobre dernier, Mélissa Theuriau avait malgré tout confié sa recette pour un couple qui dure : "C'est sain, les disputes ! Nous, on se dispute beaucoup, on se réconcilie vite, donc c'est ce qui fait que les choses ne s'accumulent pas. C'est d'arriver à se le dire rapidement et que l'un ou l'autre vienne."