Jamel Debbouze filme sa fille Lila, danseuse de choc à la plage !

L'heure est aux vacances pour Jamel Debbouze. Et c'est en famille avec sa femme Mélissa Theuriau et leurs enfants Léon Ali (11 ans et demi) et Lila Fatima Brigitte (8 ans) que l'humoriste de 45 ans a quitté Paris pour profiter de quelques jours à la plage. Sur Instagram dimanche 26 juillet 2020, il a partagé en story plusieurs vidéos de sa fillette en pleine chorégraphie !

Tandis que le comédien qui donnait la réplique à Eric Judor et Ramzy Bedia dans la série H semble installé les pieds dans le sable, sa petite Lila ne reste pas les bras croisés. Sur une vidéo publiée par Jamel Debbouze, elle se déhanche sur le titre Savage de Megan Thee Stallion, dont la chorégraphie est devenue virale grâce au réseau social TikTok. La petite soeur de Léon apparaît de dos et en petite robe de plage colorée. Une danse que la star semble avoir apprécié au vu de ses encouragements !

Si Lila connaît les pas à effectuer par coeur, sa maman Mélissa Theuriau semble elle aussi bien au fait ! En effet, la journaliste de 42 ans, de retour de la mer où elle trempait ses pieds, a à son tour fait quelques mouvements, accompagnant ainsi sa fille. Un tendre moment de complicité mère-fille filmé par l'heureux papa.

Si l'ambiance est à la rigolade, tout n'est pas que rose entre Jamel Debbouze et sa belle. En octobre 2019, sur le plateau de Je t'aime etc. (France 2), Mélissa Theuriau s'était confiée sur leur quotidien, évoquant des disputes de couple. "C'est sain les disputes ! Nous on se dispute beaucoup, on se réconcilie vite donc c'est ce qui fait que les choses ne s'accumulent pas, avait-elle lancé. C'est d'arriver à se le dire rapidement et que l'un ou l'autre vienne." Fort heureusement pour les amoureux, ces moments passent aussi vite qu'ils viennent !

Le 18 juillet dernier, à l'occasion de l'anniversaire de l'heureuse maman, Jamel Debbouze avait tenu à lui adresser, devant tous ses followers sur Instagram, un tendre message d'amour. "Joyeux anniversaire ma chérie. Tu es la première, la dernière, tu es mon tout...", avait-il écrit. Une bien belle déclaration !