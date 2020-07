Mélissa Theuriau, le "tout" de Jamel Debbouze : touchants mots d'amour

Quoi comme plus beau cadeau d'anniversaire qu'une jolie déclaration d'amour de son homme, visible par tous.

Samedi 18 juillet 2020, Mélissa Theuriau fête ses 42 ans, une journée particulière qui a donné lieu à un bel élan de romantisme de la part de son époux, Jamel Debbouze . L'humoriste et comédien de 45 ans s'est emparé de sa page Instagram pour publier un doux message à l'attention de celle qu'il aime depuis plus d'une décennie. "Joyeux anniversaire ma chérie", a-t-il écrit avec trois coeurs. "You're the first, the last, my everything...", a-t- ajouté Jamel Debbouze, ce qui n'est autre que le mythique tube de Barry White.

Pour accompagner ces jolis mots, le comique a choisi une photo de son épouse avec leur fille Lila, 8 ans. Mélissa Theuriau apparaît de profil, la tête coiffée d'une casquette, tandis que Lila est lovée dans ses bras. La fillette semble porter un gilet de sauvetage.

Suite à la publication de son message, Jamel Debbouze a reçu de nombreuses réactions positives. Géraldine Nakache ou encore Sabrina Ouazani ont été touchées par cette jolie preuve d'amour.