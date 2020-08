Jamel Debbouze et sa fille Lila : gros câlin en photo, Mélissa Theuriau fond

Bien que Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau affichent leur bonheur familial sur les réseaux sociaux, le couple n'est pas pour autant épargné par les disputes du quotidien. Des prises de bec que la journaliste de 42 ans estime "saines", tant qu'elles ne durent pas ! "C'est sain les disputes ! Nous on se dispute beaucoup, on se réconcilie vite donc c'est ce qui fait que les choses ne s'accumulent pas. C'est d'arriver à se le dire rapidement et que l'un ou l'autre vienne", avait-elle lancé lors de son passage dans l'émission Je t'aime etc. (France 2) en octobre 2019. Une formule qui semble payante pour le couple, marié depuis maintenant 12 ans.