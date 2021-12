Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, Julie Zenatti, Lorie... Défilé de stars au théâtre

Grâce aux réouvertures des salles de spectacle, la culture revit ! Jamel Debbouze et son épouse Mélissa Theuriau, Julie Zenatti et Michel Drucker continuent d'en profiter. Ils ont assisté jeudi soir à une représentation de théâtre.

La soirée parisienne la plus prisée du jeudi 2 décembre 2021 s'est déroulée au Théâtre de Paris, Rue Blanche, dans le 9e arrondissement. La troupe de la pièce Les Producteurs, mise en scène par Alexis Michalik, a donné le coup d'envoi de sa résidence dans la salle de spectacle. De nombreuses personnalités s'y sont rendues pour assister à la grande première, parmi elles Jamel Debbouze et son épouse Mélissa Theuriau, Julie Zenatti et son mari Benjamin Bellecour, ou encore Michel Drucker et sa petite-fille de coeur Rebecca.

"Objectivement !! Et non par amitié ou amour... Un spectacle incroyable... Il est loin le temps de Carmen aux Capsules", a réagi Julie Zenatti dans sa story Instagram du jour. La chanteuse a visiblement apprécié la nouvelle mise en scène de Les Producteurs, show musical de Broadway qui raconte l'histoire d'un producteur proche de la ruine, imaginant une arnaque à l'assurance en montant la pire comédie musicale dirigée par le pire metteur en scène et avec un cast improbable. Comme elle, l'actrice Lorie Pester, l'ancienne Miss France Malika Ménard, Pauline Lefèvre, Claudia Tagbo, Michèle Bernier, Catherine Frot et Enora Malagré s'étaient pressées au Théâtre de Paris.

La troupe de Les Producteurs comptaient également parmi ses spectateurs l'acteur François Vincentelli et sa compagne Pauline Dufour (enceinte de leur premier enfant), Olivier Nakache et son épouse Jézabel, Éric Toledano, Michel Boujenah et sa fille Louise, ainsi que le producteur de musique Dove Attia.

Le spectacle Les Producteurs se joue du mardi au samedi à 20h et les samedis et dimanches à 16h au Théâtre de Paris.