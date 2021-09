François Vincentelli bientôt papa : sa compagne Alice Dufour dévoile son baby bump pour Thierry Mugler

Et dire qu'ils auraient pu ne jamais se croiser. A l'origine, Alice Dufour ne prévoyait pas du tout de devenir actrice puisqu'elle s'est d'abord illustrée, toute jeune, en tant que sportive de haut niveau. Dès l'âge de 7 ans, elle s'est entraînée à la gymnastique rythmique et a atteint, à l'adolescence, un niveau national, devenant trois fois championne de France en 2008, 2009 et 2010. Puis elle s'est dirigée vers le mannequinat - elle a été le visage de nombreuses marques, dont Reebok, Benetton ou Sammsung - et est devenue danseuse au Crazy Horse. C'est finalement le téléfilm Beauté Fatale, tourné pour TF1, qui lui a donné l'envie de poursuivre ses aventures télévisées et cinématographiques. Rencontrer l'amour sur son lieu de travail n'était que la cerise sur le gâteau...