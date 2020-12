François Vincentelli : Qui est sa compagne Alice Dufour, actrice et ancien mannequin ?

Son métier d'acteur lui aura apporté plus qu'il ne l'aurait espéré. En effet, sur les plateaux de tournages, François Vincentelli a rencontré l'amour. Le comédien belge s'épanouit depuis 2015 au côté d'Alice Dufour, à qui il donnait la réplique dans la série Hard (Canal+). Le couple n'a pas eu peur de réitérer l'expérience puisqu'en 2019, ils se sont retrouvés au casting de la pièce de théâtre Le Canard à l'Orange, laquelle est diffusée ce mardi soir sur France 2.

Mais alors, qui est cette charmante brune âgée de 33 ans qui fait battre son coeur ? Alice Dufour n'a pas toujours voulu être comédienne et c'est d'abord en tant que sportive de haut niveau qu'elle s'est illustrée. Dès l'âge de 7 ans, elle s'initie à la gymnastique rythmique. Elle atteint à l'adolescence un niveau national, devenant même trois fois championne de France en 2008, 2009 et 2010.

Danseuse au Crazy Horse avant d'être nommée aux Molières

La jeune femme se dirige ensuite vers le mannequinat et a été le visage de plusieurs marques bien connues comme Playtex, Isotoner, Reebok, Benetton ou Samsung. Ce n'est qu'en 2010 qu'elle découvre le monde du spectacle. Cette année-là, Alice Dufour devient danseuse au Crazy Horse et reste deux ans sur la scène du cabaret parisien. Elle se lance ensuite dans la comédie avec une apparition dans le téléfilm Beauté fatale (TF1) et joue également dans la série Pigalle, la nuit (Canal+).

En 2015, elle rejoint le casting de la série Hard où elle rencontre son compagnon François Vincentelli. Alice Dufour s'est également essayée au cinéma et a été repérée par Philippe Lacheau et sa bande pour jouer dans Babysitting et Alibi.com. Plus récemment, en 2019, elle était à l'affiche du film Forte, avec Melha Bedia. La jolie brune a également fait ses preuves sur les planches de théâtre, allant jusqu'à être nommée aux Molières dans la catégorie Révélation féminine pour la pièce Le Canard à l'Orange.



Du côté de sa vie privée, difficile d'en savoir plus sur Alice Dufour. En revanche, François Vincentelli est lui, également connu pour avoir été en couple avec l'actrice Mylène Jampanoï. Il est également papa de jumeaux, Ange et Lucie, nés au début des années 2000 de son premier mariage.