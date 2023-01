François Vincentelli s'affiche avec Alice, soirée entre adultes pour les jeunes parents !

S'il peut jouer l'amoureux de plusieurs femmes différentes sur les tournages des séries et films dans lesquels il a décroché des rôles, dans la vraie vie, hors des plateaux, François Vincentelli est l'homme d'une seule femme : Alice Dufour. Le couple s'est d'ailleurs offert une petite parenthèse en amoureux pour une soirée certes arrosée mais avec modération. François Vincentelli et Alice Dufour assistaient à la soirée cocktail au nouveau bar et restaurant éphémère "Casa Eminente" dans une maison cubaine à Paris.

En dégustant quelques cocktails, ils ont croisé la route de Nadia Farès, Mathilda May, les musiciens de Bon Entendeur, Arnaud Ducret sans son épouse Claire Francisci, Camille de Dominicis, co-fondatrice de Casa Eminente. Après avoir laissé toute l'équipe de L'agence gérer la vente de son appartement de Montrouge, Frédérique Bel a elle aussi lâché du lest au cours de la soirée et pris la pose au côté de la star de Divorce Club. Le chef Julien Sebbag a régalé les convives en revisitant la cuisine locale.

François et Alice, plus de 10 ans d'amour

Alice Dufour et François Vincentelli ne s'attendaient sûrement pas à vivre une telle soirée ensemble au moment de leur coup de foudre. C'est sur le tournage de la série Hard, pour Canal +, que les deux tourtereaux se sont rencontrés pour ne plus jamais se quitter. Près de dix ans plus tard, il y a toujours beaucoup d'amour dans l'air, en témoigne leur proximité et leur sourire tout au long de l'événement. Qui plus est, leur petite Colette, un an, était restée sagement à la maison !

Le papa s'était d'ailleurs chargé d'annoncer l'heureuse nouvelle à l'époque sur les réseaux sociaux. Quelques heures après l'arrivée de son troisième enfant, François Vincentelli postait une photo pleine de sens avec une légende remplie d'humour : "Aujourd'hui à 12h50 Colette Vincentelli est enfin sortie Dufour." Nadia Farès, présente à cette même soirée, avait aussi commenté : "Welcome my Colette ! Enfin ! Merci Alice tu es la plus merveilleuse des mères porteuses ! Colette est cuite à point comme on l'aime ici ! Quel bonheur, bravo mes amours." Leur plus belle réussite.