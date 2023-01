L'Agence (TMC) : Grosse gaffe chez une célèbre actrice, un agent en plein malaise

Dans la famille Kretz, on demande le père, la mère, les enfants et même la grand-mère. Le clan fait partie des rares familles de France à voir ses membres évoluer dans la même profession. Alors ils ont eu la bonne idée de monter leur propre business : L'Agence. Et autant dire que ça fonctionne plutôt bien puisque depuis 2020, c'est sur les écrans qu'ils dévoilent les transactions et opérations immobilières qu'ils engagent avec leurs riches clients. Parmi eux, des célébrités, à la recherche de biens ou désireuses de vendre leur magnifique maison. Et c'est chez l'une d'entre elles que Martin Kretz était dans l'épisode de ce jeudi 26 janvier.

Martin Kretz avait rendez-vous avec Frédérique Bel ! C'est à Montrouge, commune limitrophe de Paris, qu'il l'a rencontrée pour visiter sa propriété, une belle maison sur plusieurs niveaux toute rénovée par l'actrice et un ouvrier durant le confinement. Mais le bricolage, la peinture et tous les petits travaux ne sont pas les seules choses que Frédérique Bel arrive à faire avec ses dix doigts. La comédienne de 47 ans est également douée pour le piano. Elle s'est d'ailleurs lancée dans une démonstration pour Martin Kretz, l'occasion de montrer ses talents de chanteuse au passage.

L'agent immobilier, déjà impressionné de se balader chez Frédérique Bel, était bien sous le charme. A tel point qu'absorbé par la prestation artistique de sa célèbre cliente, il en a écrasé son petit chien ! "J'étais tellement concentré sur sa prestation que j'ai pas vu le chien" a-t-il lancé amusé face caméra. Défenseuse des animaux, Frédérique Bel aurait pu mettre le professionnel à la porte à l'issue d'un tel moment, mais elle a rapidement oublié cet incident : "Heureusement elle l'a bien pris. Il marche toujours."

L'agence, une émission au casting 3 étoiles

Frédérique Bel n'est pas la seule star qui a fait appel à la famille Kretz pour un coup de main en immobilier. Avant elle, la soeur de Véronique Sanson au loft parisien, luxueux, composé de 6 chambres. Autre client : Alphonse Areola, ex-star de l'équipe de football du PSG. Ce n'est pas à Paris mais à Londres (les Kretz travaillent aussi à l'étranger) qu'il voulait dégoter son prochain logement. Et on n'est loin de la chambre de bonne. Le sportif n'avait pas moins de 23 millions d'euros de budget pour dénicher une pépite.