L'Agence (TMC) : La soeur de Véronique Sanson dévoile son loft exceptionnel, 6 chambres et style new-yorkais

La nouvelle saison de l'émission d'immobilier de luxe L'Agence s'est poursuivie jeudi 19 janvier sur TMC. Deux épisodes inédits ont été proposés aux téléspectateurs, à travers lesquels il a notamment été possible de découvrir les demandes bien particulières de grandes personnalités. En effet, après Alphonse Areola et son budget dépassant les 20 millions d'euros pour trouver le bien de ses rêves, la famille Kretz s'est chargée de prendre soin de François Berléand, coincé avec une maison du Sud-Ouest dont les travaux n'ont jamais été terminés, et Violaine Sanson, propriétaire d'un exceptionnel loft à Paris.

C'est Louis, le troisième fils de la famille d'agents, qui s'est occupé du dossier. Et le jeune homme a tout fait pour lui décrocher son mandat de vente. Car oui, Violaine Sanson souhaitait se séparer de son loft adoré dans lequel elle vit depuis onze ans et situé dans le quartier Saint-Blaise, un petit village au coeur du XXe arrondissement de Paris. Et en arrivant sur place, Louis n'a pas tardé à apprendre que Violaine n'était autre que la grande soeur de Véronique Sanson. "C'est complètement dingue que je me retrouve dans le loft de la soeur d'une des plus grandes chanteuses françaises qui a marqué des générations entières. C'est une super bonne surprise", s'est réjouit après coup Louis.

On dirait une galerie d'art

Mais la vraie surprise, fut assurément de découvrir les lieux. Et pour cause, il s'agit donc d'un loft au style "new yorkais" de 236 mètres carré et composé de 6 chambres. "C'est magique, on dirait une galerie d'art", a été bluffé Louis, demandant quelques détails sur l'histoire de l'appartement. "C'était la cour de l'immeuble, c'est devenu un garage à camions qui a fait faillite et ce n'était pas du tout comme ça. Moi, j'ai absolument tout refait avec une architecte. Ça a pris un an de travaux", lui a alors expliqué Violaine.

Au fur et à mesure de la visite, Louis n'a alors pu que se rendre compte du travail accompli par sa cliente, qui en a fait une pépite avec une verrière Eiffel de 100 mètres carré, un grand plateau tout à fait modulable, une cuisine ouverte sur la salle de séjour, un jardin d'hiver, de grands espaces et chambres... "À chaque pièce, je me dis que ce loft a un potentiel incroyable", a confié Louis, des étoiles plein les yeux. (Voir notre diaporama). Il a fini par estimer le loft à 1,9 million d'euros.

Côté audiences, ce nouveau numéro de L'agence a attiré 624 000 téléspectateurs en moyenne.