L'Agence (TMC) : Une star du foot français a un budget totalement dingue pour sa maison, les internautes hallucinés

La nouvelle saison de la tant attendue émission d'immobilier de luxe L'Agence, vient de démarrer sur TMC et le concept n'a pas changé. Des personnes richissimes demandent l'aide de la famille Kretz pour trouver le bien de leur rêve. Parmi les premiers clients de la nouvelle saison, qui a démarré le 12 janvier dernier, on retrouve un visage bien connu des amateurs de sport et de football en particulier, puisqu'Alphonse Areola a décidé de faire appel aux services des experts des maisons de luxe. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, il évolue désormais du côté de West Ham, l'un des nombreux clubs de la ville de Londres, en Angleterre.

Si Paris est une ville où les prix de l'immobilier sont particulièrement élevés, la capitale anglaise est encore un niveau au-dessus à en croire les experts de l'émission. C'est pourquoi, le joueur, qui a participé à la dernière Coupe du monde, dispose d'un budget faramineux pour l'achat de son futur bien. Comme on l'apprend dans l'émission, Alphonse Areola et sa femme Marrion ont prévu la somme de 20 millions de pounds, soit presque 23 millions d'euros pour trouver le cocon dans lequel ils vont pouvoir installer leurs trois adorables filles, Ayleen-Grace (7 ans) Aymma-Lyse (5 ans) et Ayva-may Victoria (2 ans). Un montant absolument vertigineux et qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes, choqués par une somme aussi démentielle.

Il est riche comme ça Areola

Certains téléspectateurs ne s'attendaient certainement pas à entendre un pareil chiffre pour un gardien de but, certes de très haut niveau, mais qui ne fait pas non plus partie des stars de son sport. "Il est riche comme ça Areola", se demande l'un d'eux, "Un budget de 20 millions", renchérit un second avec des emojis apeurés. D'autres préfèrent en rire : "23 millions ! Finalement, petit joueur les budgets à 5 millions."