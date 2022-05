Alphonse Areola dévoile de superbes photos des 7 ans de sa petite 'ballerine' Ayleen-Grace !

Il fait partie des nombreux titis parisiens qui n'auront jamais vraiment réussi à s'imposer au Paris Saint-Germain, malgré leur amour du club. À l'image de Kingsley Coman, c'est en partant à l'étranger qu'Alphonse Areola a trouvé le bonheur et un club à sa hauteur. Après des expériences en Espagne, il vient de s'installer du côté de West Ham, l'un des multiples clubs que compte la ville de Londres. L'ancien coéquipier de Zlatan Ibrahimovic et Javier Pastore semble s'épanouir de l'autre côté de la Manche, lui qui est marié depuis 2014 avec Marrion Areola Valette, une magnifique brune.

Ensemble, les amoureux ont eu trois filles, dont l'aînée, Ayleen-Grace, est arrivée en mai 2015. Ont suivi la petite Aymma-Lyse, née en janvier 2017 et sa soeur Ayva-may, née en octobre 2020. Entouré de filles, Alphonse Areola semble particulièrement épanoui dans la capitale anglaise et pour célébrer les 7 ans de sa petite Ayleen-Grace, il a partagé à ses 1,3 millions d'abonnés de magnifiques photos de sa petite famille. "Joyeux septième anniversaire ma petite ballerine ! Nous t'aimons Princesse Ayleen-Grace", écrit le champion du monde 2018. Sur la première photo, on peut d'ailleurs voir le sportif porter sa fille dans les airs, comme le feraient deux danseurs d'un ballet.

Fan de danse, la petite Ayleen-Grace est visiblement très proche de son papa, comme on peut le voir sur les photos qui suivent. Entre selfie à deux, photos de vacances et moments marquants de leurs vies, le père et la fille affichent une belle complicité. Elle semble également très bien s'entendre avec ses petites soeurs, qu'elle n'hésite pas à câliner. Alphonse Areola termine avec une belle photo de sa femme Marrion en compagnie de son adorable petite brune.