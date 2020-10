Alphonse Areola papa pour la troisième fois : le sexe et le prénom dévoilé

Alphonse Areola est devenu papa pour la troisième fois. Marrion, son épouse, a donné naissance à une petite fille, née le 20 octobre 2020 à 20h36, comme le gardien de but l'a fièrement annoncé sur Instagram. "Bienvenue à notre princesse Ayva-May Victoria ! Une Maman forte, courageuse et un Papa fier et heureux !", a-t-il écrit sur le réseau social, tout en publiant plusieurs photos du petit bout.

On voit la petite Ayva-May dans les bras de sa maman, puis dans ceux de son papa. Une très belle nouvelle pour le gardien de l'équipe de France de football, qui devient ici papa pour la troisième fois. "Un papa et une maman comblés", a même écrit la jeune maman, tout en publiant une photo d'eux à la maternité.

Mariés depuis le 26 décembre 2014, Marrion et Alphonse Areola avaient déjà accueilli deux filles : Ayleen-Grace (5 ans) et Aymma-Lyse (3 ans et demi). En appelant troisième fille Ayva-May, le footballeur perpétue la tradition. Régulièrement, le sportif de 27 ans publie des photos de sa vie de famille sur les réseaux sociaux. Par exemple, à Noël dernier, la petite famille avait posé au complet, dans des pyjama assortis.

De nombreux coéquipiers ont tenu à féliciter Alphonse Areola pour son troisième enfant. À commencer par son partenaire de l'équipe de France, Lucas Digne, Thomas Vergara, Ladji Doucouré ou encore le comédien Frédéric Chau, qui a écrit non sans humour : "Félicitations mon Al... Mais j'ai dû louper un truc pendant 9 mois."