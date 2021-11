Kingsley Coman : Sa célèbre ex est en couple avec un autre footballeur !

Les histoires d'amour finissent mal en général. C'est ce que chantaient les Rita Mitsouko et pour Kingsley Coman et Sephora Goignan, c'est malheureusement la triste réalité. L'attaquant de l'équipe de France qui évolue au Bayern Munich était en couple avec la jeune femme en 2017 avant qu'en juin de cette année il ne soit placé en garde à vue suite à une violente dispute entre eux. À l'époque, le joueur avait écopé de 5 000 euros d'amende et avait dû verser un euro symbolique de dommages et intérêts à son ex et couvrir l'ensemble de ses frais de justice.

Depuis Kingsley Coman a refait sa vie avec Sabrina et il est récemment devenu papa pour la deuxième fois. Et bien ce n'est pas le seul a avoir retrouvé l'amour puisque Sephora est également en couple depuis plusieurs mois avec un autre footballeur, Valentin Rosier. Le joueur de 25 ans né à Montauban s'est fait connaître du côté de Dijon avant de partir au Portugal. Actuellement il évolue en Turquie, pour le Besiktas d'Istanbul. Sa compagne était récemment dans les tribunes pour assister à l'une de ses performances et elle en a profité pour faire une blague assez coquine à son amoureux.

Sur TikTok, Sephora Goignan, que l'on a pu voir dans Les Anges de la téléréalité en 2019, a pris une courte vidéo de Valentin Rosier pendant un match, il y a de ça quatre jours. Elle écrit sur la vidéo "Je meurs pour son ptit boule" en référence au fessier de ce dernier. Elle ajoute en fond sonore la chanson du récent vainqueur de Danse avec les stars, Tayc, Ce soir, pas de dodo, au titre assez équivoque... Une torride déclaration pour son chéri qui ne devrait pas manquer d'apprécier le geste !