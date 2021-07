Kingsley Coman papa en plein Euro : ce cadeau douteux de la FFF, qui a agacé les Bleus

Depuis la défaite des Bleus face à la Suisse à l'Euro 2021, les Français s'interrogent pour tenter de comprendre les causes et les raison d'un tel échec. Selon le Parisien, un simple body offert par la Fédération Française de Football à Kingsley Coman, pour la naissance de son enfant le 18 juin 2021., aurait contribué à tendre les relations entre les joueurs en coulisses. Alors en plein entraînement pour le match contre la Hongrie, le milieu gauche avait été exceptionnellement autorisé à quitter l'équipe de France pour rejoindre sa femme Sabrajna qui venait d'accoucher.

Pour partir, le joueur avait dû obtenu l'accord de l'UEFA étant donné qu'un protocole sanitaire stricte est appliqué pour cet Euro 2021. "Après concertation avec l'UEFA et la cellule Covid de l'UEFA, Didier Deschamps (le sélectionneur, NDLR) et la Fédération ont autorisé Kingsley Coman à rejoindre sa compagne et à assister à la naissance de son enfant. Toutes les précautions ont été prises, notamment sur le plan sanitaire", avait fait savoir l'encadrement des Bleus.

Jusque-là, tout va bien. Quelques jours après la naissance du bébé, la FFF lui a offert un body pour sa fille. Un cadeau "un peu chiche" qui aurait fait tiquer plusieurs joueurs de l'équipe de France. "Pourquoi pas un maillot floqué ou un présent un peu plus innovant ?", suggèrent les journalistes du Parisien. Alors, ce simple bout de tissu aurait-il porté atteinte à la bonne entente, déjà fragile, au sein des Bleus ? Un body a-t-il pu mettre à mal l'entente et la coordination des joueurs sur terrain ? Les tensions entre les familles de joueurs dans les gradins, la canicule insupportable ou le retour de Karim Benzema seraient également en cause.