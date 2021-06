Kingsley Coman papa : sa compagne réagit après l'accouchement

Cet enfant, dont on ignore encore le sexe et le prénom, est le deuxième de Kingsley Coman. L'attaquant français évoluant au Bayern Munich a aussi une fille, Lëyana, née de sa relation tumultueuse avec Sephora Goignan. En 2017, il a été condamné à 5 000 euros d'amende, un euro de dommages et intérêts et au paiement des frais de justice de son ex-compagne après un cas de violences conjugales. Les faits s'étaient produits en juin 2017. Kingsley Coman avait été placé en garde à vue et entendu pendant plusieurs heures par la police de Chessy (Seine-et-Marne).

À en croire leurs comptes Instagram respectifs, Kingsley et Sabrajna sont en couple depuis 2019. Le footballeur de 25 ans a demandé la main de sa belle lors de vacances à Mykonos, le 17 juillet 2020.

Kingsley possède désormais une source de motivation supplémentaire pour l'Euro ! L'équipe de France jouera son dernier match de poule ce mercredi 23 juin 2021 face au Portugal. Première du groupe F (dit "groupe de la mort") avec 4 points, elle est déjà assurée d'une place en huitième de finale.