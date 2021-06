Kingsley Coman papa en plein Euro... et autorisé à quitter les Bleus !

Même s'il n'est pas entré en jeu contre l'Allemagne mardi dernier, Kingsley Coman fait partie des joueurs les plus talentueux des Bleus cette année. L'ancien pensionnaire du PSG, désormais au Bayern Munich, a même une bonne chance de jouer samedi prochain contre la Hongrie, sauf qu'un imprévu de dernière minute va peut-être changer les choses.

Le jeune ailier des Bleus vient d'être de nouveau papa ! Comme nous l'apprend le journal L'Équipe aujourd'hui, Kingsley Coman s'est envolé de Budapest en Hongrie, où l'équipe de France se trouve pour préparer son match de samedi 19 juin, afin de rejoindre sa femme, Sabrajna, qui vient d'accoucher.

Le joueur ne participera pas à la séance d'entraînement d'aujourd'hui avec ses coéquipiers, parmi lesquels on trouve Antoine Griezmann et Karim Benzema. Le staff des Bleus a obtenu l'accord de l'UEFA pour ce vol étant donné qu'un protocole sanitaire est appliqué lors de cet Euro 2021. "Après concertation avec l'UEFA et la cellule Covid de l'UEFA, Didier Deschamps (le sélectionneur, NDLR) et la Fédération ont autorisé Kingsley Coman à rejoindre sa compagne et à assister à la naissance de son enfant. Toutes les précautions ont été prises, notamment sur le plan sanitaire", a fait savoir l'encadrement des Bleus.

Avant d'être avec sa femme actuelle, Kingsley Coman a défrayé la chronique pour sa relation avec Sephora Goignan. Jugé, le joueur a été condamné à 5 000 € d'amende pour violences conjugales. Ensemble, ils ont eu une petite fille, Lëyana.