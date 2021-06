Kingsley Coman : Jugé pour violences conjugales avec une candidate de télé-réalité

Le 27 juin 2017, Kingsley Coman était placé en garde à vue suite à une violente dispute avec son ex-compagne Sephora Goignan. Arrêté par la police de Chessy en Seine-et-Marne, le footballeur de 25 ans avait confirmé s'en être pris à son ex, mère de sa fille Leyana (5 ans). De plus, le joueur de l'équipe de France avait expliqué vivre une séparation particulièrement tendue avec celle-ci. Suite à cette dispute, l'ex-petite amie du joueur avait reçu une prescription d'une incapacité de travail inférieure à huit jours.

Ça arrive de commettre des erreurs

Interrogé par L'Equipe sur cette affaire, l'un des anciens formateurs de Kingsley Coman confiait : "Ça ne lui ressemble pas. Il est toujours maître de lui-même et respectueux. D'autres jeunes du centre ont davantage le profil pour basculer dans la rubrique faits divers." De son côté, le papa de Leyana et Kaylee (6 ans) avait indiqué au même journal : "Ça été une période compliquée, une histoire un peu compliquée. Ça fait partie de la vie, de ma vie. Ça arrive de commettre des erreurs. Ç'en est une."

Quelques mois plus tard, le 14 septembre 2017, Kingsley était jugé pour violences conjugales. L'attaquant des Bleus avait été condamné à 5 000 euros d'amende et avait dû verser un euro symbolique de dommages et intérêts à son ex et couvrir l'ensemble de ses frais de justice.

Très discrets, Kingsley et Sephora n'ont jamais révélé la cause de leur violente dispute. Les médias avaient à l'époque évoqué une sombre histoire d'usurpation d'identité sur Instagram ayant fait perdre un énorme contrat publicitaire au footballeur. L'Equipe annonçait ainsi que Sephora "aurait subtilisé les codes du compte Instagram du joueur et l'aurait supprimé"

Désormais en couple avec Sabrina, le footballeur a quitté l'équipe de France jeudi 17 juin à Budapest pour rejoindre sa compagne qui vient d'accoucher.