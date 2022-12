Alphonse Areola : Sa femme Marrion transformée physiquement en 1 an, photos et explications sur sa méthode

C'est souvent un rôle un peu ingrat, mais il en faut bien un dans chaque équipe. Troisième dans la hiérarchie des gardiens en équipe de France, Alphonse Areola a très peu de chances d'entrer en jeu, mais déjà le fait d'être au Qatar pour cette Coupe du monde est une expérience unique. Un moment qu'il ne peut malheureusement pas partager avec sa femme Marrion, restée à Londres avec leurs trois filles. Malgré la charge de travail supplémentaire sans son mari footballeur, cette dernière arrive à trouver du temps pour partager son expérience sur son compte Instagram. Suivie par près de 110 000 abonnés, la belle brune vient de dévoiler les petits secrets de sa transformation physique des derniers mois.

Il y a environ un an, Marrion Areola ne se plaisait pas vraiment et elle a donc décidé de changer son hygiène de vie, comme elle le raconte. "Transformation en un an avec une bonne alimentation (Diet tout en mangeant équilibré, avec juste un excès par semaine et surtout sport (1h de cardio et une à deux séances de pilates par jour) persévérance, mental, détermination", détaille-t-elle en commentaire. Elle accompagne ses dires d'un montage de plusieurs photos d'elle entre l'année dernière et cette année, où l'on peut s'apercevoir qu'elle a désormais sa plastique irréprochable. Un beau partage d'expérience qui semble plaire à ses abonnés, qui la remercient pour les conseils et pour la force et le courage qu'elle leur donne.