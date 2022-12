Alphonse Areola : Sa femme Marrion sans complexe, elle dévoile son corps transformé après 3 grossesses

C'est une prise de parole qui devrait permettre aux femmes de se sentir moins complexées et c'est exactement la raison de la publication de Marrion Areola, le 19 novembre dernier. La femme d'Alphonse Areola, joueur de l'équipe de France et actuellement à la Coupe du monde au Qatar, a dévoilé sur son compte Instagram, une vidéo ainsi que deux photos de son ventre aujourd'hui, après trois grossesses et la naissance de ses filles, Ayleen-Grace (7 ans) Aymma-Lyse (5 ans) et Ayva-may Victoria (2 ans). Elle a dévoilé son ventre, forcément marqué par ses trois grossesses. "Il ne faut pas avaler tout ce qu'on vous montre sur Instagram... tout est question de 'pose'...", écrit-elle.

Souhaitant mettre fin au diktat de la perfection féminine sur les réseaux sociaux et notamment concernant les femmes ayant déjà eu des enfants, Marrion Areola se livre sans concession. "Oui, j'ai un ventre plat et musclé mais je garderai toujours ma peau de grossesse et ça les filles il ne faut pas en avoir honte", conclut-elle son message, qu'elle accompagne d'une vidéo où on peut la voir devant la glace, se plier en deux pour montrer l'excédent de peau naturel qui reste après une grossesse. Un message important pour la femme d'Alphonse Areola, qui en a visiblement marre de la pression qui est mise sur le corps des femmes. Elle ajoute ensuite deux photos montrant la différence entre son ventre plat lorsqu'elle se tient droite et lorsqu'elle est pliée en deux.

De plus en plus j'explore Instagram, de plus en plus je trouve que malheureusement tout devient toxique

Une confession qui a visiblement été très utile si l'on regarde les commentaires sur la publication. Lorsqu'une abonnée la remercie pour son message, Marrion Areola explique le but de sa démarche : "De plus en plus j'explore Instagram, de plus en plus je trouve que malheureusement tout devient toxique... et parfois d'un ridicule extrême...". Ne mâchant pas ses mots, la jeune mère de famille compte bien poursuivre sur cette voie en se montrant transparente avec sa communauté, elle qui est suivie par plus de 108 000 abonnés sur Instagram.