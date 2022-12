Cristiano Ronaldo bientôt en Arabie Saoudite ? Le contrat absolument indécent proposé au footballeur

2022 ne restera sûrement pas dans la mémoire de Cristiano Ronaldo comme une année positive dans sa vie. La star internationale a eu une saison particulièrement mouvementée, que ce soit professionnellement ou dans sa vie privée. Débarqué à Manchester United en Angleterre l'an dernier, il en est déjà reparti, après une interview explosive quelques jours avant le début de la Coupe du monde. Une compétition qu'il aurait d'ailleurs rêvé de remporter, mais le Portugal s'est fait piteusement éliminer par le Maroc en quart de finale. Il a donc dû assister impuissant au sacre de son rival de toujours, Lionel Messi, qui prend désormais le large dans le sempiternel débat qui consiste à savoir lequel des deux est le meilleur.

Encore considéré comme un excellent footballeur, Cristiano Ronaldo se retrouve donc sans club alors qu'il reste une grosse moitié de saison à faire. Si beaucoup espéraient le voir rebondir dans un grand club européen, ils sont visiblement peu nombreux à se bousculer au portillon, surtout lorsqu'on connaît les demandes financièrement importantes du joueur de 37 ans. Le compagnon de Georgina Rodriguez va donc certainement quitter l'Europe pour le Moyen-Orient, où le club d'Al-Nassr (Arabie Saoudite), serait sur le point de lui offrir un salaire absolument indécent si l'on en croit les informations du quotidien espagnol, Marca. Le joueur bénéficierait d'un contrat de deux ans et demi comme joueur pour un montant de 200 millions par saison !

Un montant global supérieur à 1 milliard !

À cela, il faut ajouter un contrat comme ambassadeur une fois ces deux années terminées et qui serait lui supérieur à 200 millions par année. Si l'on fait le calcul global de ses 8 années sous contrat avec le club saoudien, Cristiano Ronaldo pourrait empocher plus de 1,6 milliard d'euros ! Une somme complètement folle, mais qui montre les ambitions de l'Arabie saoudite, qui a posé sa candidature à la Coupe du monde 2030 et qui compte vraisemblablement beaucoup sur l'aura et la popularité du père de 5 enfants pour faire pencher les votes en sa faveur.

Pour l'heure, rien n'a été officialisé, mais si Cristiano Ronaldo venait à signer un tel contrat, il deviendrait assurément le sportif le mieux payé de la planète !