Lionel Messi champion du monde : joie en famille immortalisée en photos, avec Antonela et les enfants

C'est probablement la plus belle page de la carrière de Lionel Messi qui s'est écrite hier soir au Qatar, lors de la finale de la Coupe du monde. S'il a absolument tout gagné dans sa carrière, l'Argentin n'avait toujours pas remporté le plus prestigieux des trophées que le football puisse offrir. Au terme d'une finale absolument épique, le joueur du Paris Saint-Germain et capitaine de son équipe a pu soulever le trophée devant des millions de téléspectateurs admiratifs de son parcours exceptionnel. Le sempiternel débat sur le meilleur joueur de tous les temps semble désormais réglé et le footballeur de 35 ans a pu profiter de son succès pour faire la fête avec les siens.

Présents tout au long de la compétition, sa femme Antonela et ses 3 garçons Thiago (10 ans), Mateo (7 ans) et Ciro (4 ans) ont pu se rendre sur le terrain après la cérémonie pour fêter avec lui un titre tant espéré. Sur son compte Instagram, la belle Argentine n'a d'ailleurs pas attendu longtemps avant de partager de belles photos de cette soirée de rêve. Suivie par plus de 25 millions d'abonnés, la mère de famille a partagé plusieurs photos où on peut la voir avec son mari et ses enfants. Les garçons semblent d'ailleurs tout heureux de pouvoir fêter le sacre de leur père et ils vont même jusqu'à embrasser le trophée de la Coupe du monde, qui a pu passer entre toutes les mains. Sur la dernière photo, on peut voir que les enfants ont même découpé un morceau de filet pour rapporter un précieux souvenir de cette nuit magique pour tous les Argentins.

Merci de nous avoir appris à ne jamais abandonner, qu'il faut se battre jusqu'au bout

"Champions du monde", s'exclame Antonela Roccuzzo en commentaire de sa publication, avant de poursuivre avec un texte touchant adressé à son mari : "Je ne sais même pas par où commencer... Quelle grande fierté nous ressentons pour toi Lionel. Merci de nous avoir appris à ne jamais abandonner, qu'il faut se battre jusqu'au bout. C'est enfin fait, vous êtes champions du monde, nous savons ce que vous avez subi pendant tant d'années et à quel point tu voulais l'obtenir !!!"