Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez évoque la mort tragique de leur bébé, "mon coeur s'est brisé"

C'est un évènement qui a ému la planète entière et les amoureux de football encore un peu plus. Le 18 avril dernier, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez annonçaient sur leurs réseaux sociaux le décès de leur petit garçon lors de l'accouchement. Quelques mois avant le drame, les deux stars avaient annoncé l'arrivée de leurs jumeaux, un garçon et une fille et malheureusement, seule la fille a survécu. Une véritable tragédie pour le Portugais, qui a rapidement reçu le soutien de ses fans et même de ses rivaux. Une période très difficile à surmonter, même si l'arrivée de Bella Esmeralda au sein de la famille a rempli de bonheur le footballeur et les siens.

Après ce terrible épisode, les choses ont eu l'air d'aller mieux, Cristiano Ronaldo reprenant rapidement le chemin des terrains de foot et Georgina Rodriguez passant un été très agréable en compagnie de ses enfants en Espagne. Si en apparence tout est rentré dans l'ordre, le traumatisme est toujours bien présent comme la belle brune de 28 ans l'a confessé dans son émission, Moi, Georgina diffusée sur Netflix. Dans cette télé-réalité, la mère de 5 enfants a indiqué que la perte de son bébé était "le pire moment de sa vie".

Mon coeur s'est brisé et je me suis demandé comment j'allais pouvoir le supporter

C'est dans la deuxième saison du show que ce tragique évènement va être traité et il devrait être un élément important de la saison, comme l'a révélé le Daily Mail. "Mon coeur s'est brisé et je me suis demandé comment j'allais pouvoir le supporter", lâche Georgina Rodriguez face aux caméras. Malgré ce terrible moment, elle a réussi à remonter la pente grâce à ses proches. "La solution était plus proche que je ne le pensais. J'ai regardé mes enfants dans les yeux et j'y ai vu la seule façon de m'en sortir, que nous soyons tous ensemble", poursuit la compagne de Cristiano Ronaldo.