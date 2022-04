Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez annoncent la mort d'un de leurs bébés : "La plus grande douleur..."

C'est une terrible épreuve à laquelle sont confrontés Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez. Ce lundi 18 avril 2022, le couple a annoncé que l'un de leurs jumeaux est malheureusement décédé, le garçon.

Cristiano Ronaldo (37 ans) et Georgina Rodriguez (28 ans) ont publié un message conjoint sur Instagram pour faire part du décès de leur bébé. "C'est avec la plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre bébé est mort. C'est la plus grande douleur que n'importe quel parent puisse ressentir. Seule la naissance de notre fille nous donne la force de vivre ce moment avec de l'espoir et du bonheur", écrit dans un premier temps le couple. Malgré la tristesse et le deuil, le footballeur et sa compagne tiennent à remercier "les médecins et les infirmières pour toute leurs soins experts et leur soutien". "Nous sommes tous dévastés par cette perte et nous demandons gentiment au respect de notre vie privée dans ce moment difficile", poursuivent ensuite Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez. Le couple conclut son message en s'adressant à leur bébé : "Notre petit ange. Nous t'aimerons toujours."