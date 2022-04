Cristiano Ronaldo s'en prend à un jeune fan de 14 ans "sous le choc", une enquête ouverte

Est-ce la naissance prochaine de ses jumeaux qui met Cristiano Ronaldo dans un état de nervosité aussi important ces derniers temps ? En tout cas, cette saison, le Portugais semble plus tendu que jamais et les mauvais résultats de son club y sont certainement pour quelque chose. À la lutte pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, Manchester United a encore perdu gros ce week-end du côté d'Everton, avec une nouvelle défaite particulièrement frustrante pour le coéquipier de Paul Pogba et Raphaël Varane. Au moment de rentrer aux vestiaires, le sportif de 37 ans était furieux et il a passé ses nerfs sur un pauvre supporter qui n'avait rien demandé.

Comme le montre les images captées au moment des faits, le compagnon de Georgina Rodriguez va fracasser le téléphone d'un supporter adverse au moment de prendre le couloir menant aux vestiaires. Un geste qui a beaucoup fait parler en Angleterre et les autorités ont décidé de ne pas en rester là. La police du Merseyside, la région de Liverpool, a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête après ce geste d'humeur du footballeur. "Nous pouvons confirmer que nous sommes en relation avec Manchester United et Everton à la suite d'informations sur une possible agression lors du match entre Everton et Manchester United à Goodison Park. Une enquête est en cours et des policiers travaillent avec Everton pour analyser les images de vidéosurveillance et ils recueillent la totalité des témoignages pour établir si un délit a été commis", a déclaré un porte-parole de la police.