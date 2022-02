Georgina Rodriguez dévoile son ventre : la compagne de Cristiano Ronaldo plus très loin de l'accouchement ?

L'un des couples les plus populaires de la planète s'apprête à accueillir non pas un, mais deux nouveaux enfants dans leur foyer ! Cristiano Ronaldo, l'athlète le plus suivi de la planète sur les réseaux sociaux, et en couple depuis décembre 2016 avec la bomba latina Georgina Rodriguez. Après avoir été avec Irina Shayk pendant près de cinq ans, le footballeur a été séduit par la belle espagnole de 28 ans. Déjà père de quatre enfants, dont la petite Alana, que les deux amoureux ont eu en novembre 2017, ils ont annoncé le 28 octobre dernier la grossesse de Georgina.

Une annonce qui a créé un énorme buzz sur les réseaux sociaux puisque Cristiano et Georgina attendent des jumeaux. Il s'agira d'ailleurs d'un garçon et d'une fille comme ils l'ont fait savoir par la suite. Près de quatre mois après cette belle annonce, la jolie brune aux plus de 35 millions d'abonnés sur Instagram a dévoilé de nouvelles photos de son ventre qui est déjà très arrondi. Toujours très classe, l'Espagnole porte un blazer beige sur un pull fin col roulé qui laisse apparaître son joli ventre qui commence à devenir très imposant et c'est bien normal avec deux petits êtres à l'intérieur !

Georgina Rodriguez commente simplement d'un "Bonne journée" en espagnol cette publication qui a déjà reçu près d'1 million de likes en seulement quelques heures. Avec un ventre aussi rond, on imagine que l'accouchement n'est plus très loin d'arriver pour la famille Ronaldo. Une nouvelle qui devrait redonner du baume au coeur du Portugais de 37 ans, qui ne vit pas sa meilleure saison du côté de Manchester United, le club qui l'a révélé et dans lequel il a signé l'été dernier.