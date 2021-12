Cristiano Ronaldo et Georgina dévoilent enfin le sexe de leurs jumeaux !

La vie est belle en ce moment pour Cristiano Ronaldo. Même si le Portugais n'a pas caché son immense déception de rater le Ballon d'or au profit de son rival argentin Lionel Messi , il n'en reste pas moins que son retour à Manchester United est une franche réussite. Alignant but sur but depuis le début de la saison, CR7 maintient son équipe à flot malgré ses 36 ans et prouve à tout le monde qu'il fait encore partie des meilleurs attaquants de la planète. À côté de cette belle réussite professionnelle, le coéquipier de Raphaël Varane vit de beaux moments en privée.

Le 28 octobre dernier, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont annoncé la prochaine venue au monde de leurs jumeaux à travers deux photos postées sur les réseaux sociaux. Une très belle nouvelle pour le couple, déjà parents d'une petite Alana, née en novembre 2017, même si le footballeur est lui déjà père de trois enfants, Cristiano Junior (né en juin 2010) et des jumeaux Mateo (nés en juillet 2017). Et bien après l'annonce de l'arrivée des jumeaux, les deux amoureux viennent tout juste de dévoiler le sexe des bébés avec une méthode très en vogue actuellement. Dans une courte vidéo postée sur leurs comptes Instagram, on voit les quatre enfants de Cristiano tenir deux ballons noirs dans les mains avant de les faire exploser pour en révéler la couleur.

Après un petit décompte de Georgina, les enfants éclatent les ballons et le verdict est formel, il s'agira d'un garçon et d'une fille ! Une très bonne nouvelle qui semble ravir toute la famille. La réaction des enfants est géniale puisque les deux garçons se réjouissent de l'arrivée de leur petit frère tandis que les deux filles célèbrent de leur côté la venue au monde de leur petite soeur ! Une vidéo qui a fait un énorme buzz puisqu'elle a déjà été visionnée plus de 19 millions de fois en seulement quelques heures.